Heimspiele der Union-Frauen zukünftig in der Alten Försterei

Die Fußballerinnen von Union Berlin können nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga auf Partien vor großer Kulisse hoffen. Als Heimspielstätte in der Liga und im DFB-Pokal wurde das Stadion An der Alten Försterei, in dem auch die Männer spielen, gemeldet. Zudem teilte der Verein am Montag mit, dass Jennifer Zietz ab 1. Juli für den Profifußball der Frauen als Geschäftsführerin zuständig ist.