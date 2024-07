"Luxus-Transfer" für Ex-Bayern-Star: "Ein Moment großen Stolzes"

Melanie Leupolz schließt sich Real Madrid an. Nach vier Jahren beim FC Chelsea startet die Ex-Bayern-Spielerin ein neues Abenteuer.

Melanie Leupolz schließt sich Real Madrid an. Nach vier Jahren beim FC Chelsea startet die Ex-Bayern-Spielerin ein neues Abenteuer.

Melanie Leupolz schlägt ein neues Kapitel auf! Die ehemalige deutsche Nationalspielerin wechselt nach vier Jahren beim FC Chelsea zu Real Madrid. Beide Vereine bestätigten den Transfer am Mittwoch.

Angaben zu Vertragsmodalitäten wurden zunächst keine gemacht. Die Sportzeitung As bezeichnete den Deal als „Luxus-Transfer“, der eine Verstärkung für das Mittelfeld darstelle. „Leupolz ist eine der wichtigsten Mittelfeldspielerinnen der letzten Jahre in Europa. Eine vielseitige Spielerin auf ihrer Position, die Arbeit und gute Ballführung garantiert“, heißt es in dem Bericht.