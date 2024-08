DFB-Pokal: Bayern mit einfacher Pokal-Auslosung

Die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg haben in der zweiten Runde des DFB-Pokals ein einfaches Los erwischt.: Das Team um Alexandra Popp spielt bei Regionalligist Hertha BSC.

Meister Bayern München bekommt es mit Zweitligist SC Sand zu tun. Dies ergab die Auslosung am Dienstagabend.

Die Runde mit 32 Teams findet vom 7. bis 11. September statt. Das Finale steigt am 1. Mai 2025.

Die beiden Bundesliga-Topteams Wolfsburg und Bayern eröffnen bereits am Sonntag (18.15 Uhr) mit dem Gipfeltreffen um den Supercup die Saison. Das Duell zwischen Meister und Pokalsieger steigt in Dresden und wird erstmals seit 1997 wieder ausgetragen. Die Bundesliga startet am 30. August.