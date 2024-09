Frauen: Köln verliert Pokalderby in Gladbach

Janina Hechler hatte den FC erst in der 85. Minute mit ihrem Ausgleichstreffer in die Verlängerung gerettet. Im Elfmeterschießen waren schließlich 18 Schüsse nötig, für die Borussia verwandelte unter anderem die in der 119. Minute als Feldspielerin eingewechselte Torhüterin Luisa Palmen.

Wolfsburg war schon am Freitag beim Regionalligisten Hertha BSC (6:0) weitergekommen. Am Samstag gaben sich auch die Bundesligisten Carl Zeiss Jena (3:2 i.E. in Meppen) und SC Freiburg (2:1 in Nürnberg) keine Blöße.