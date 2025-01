Barca-Frauen demütigen Real!

Caroline Graham Hansen brachte die Katalaninnen in der 31. Minute in Führung, die ehemalige Wolfsburgerin Ewa Pajor sorgte noch vor der Pause mit einem Doppelpack für die Entscheidung. In der zweiten Hälfte schraubten dann Patricia Guijarro und die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas das Ergebnis noch in die Höhe. Die in Barcelona ansässige Mundo Deportivo schrieb von einer „Demütigung“ für die Königlichen.