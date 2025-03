"Es ist schwierig, Männer vom Frauensport zu überzeugen"

Nein. Franziska Wittersheim lacht ein wenig amüsiert. So wie in den US-Fernsehserien laufe es in ihrem Job als Juristin nicht ab. Glücklicherweise! Die Arbeit sei vielmehr lösungsorientiert – und darauf ausgerichtet, gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ihr persönliches Credo? Miteinander reden.