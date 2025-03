Patzer und Dreierpack: Bayern gelingt verrücktes Pokal-Comeback

SPORT1 22.03.2025 • 16:12 Uhr Der FC Bayern setzt sich im DFB-Pokal-Halbfinale gegen die TSG Hoffenheim durch. Pernille Harder entscheidet das Spiel mit einem Dreierpack und dreht das Spiel zugunsten der Bayern.

Dank einer Aufholjagd und ihrer eiskalten Dreifach-Torschützin Pernille Harder greifen die Fußballerinnen von Bayern München nach dem zweiten Triumph im DFB-Pokal. Gegen die TSG Hoffenheim setzten sich die Münchnerinnen trotz einer katastrophalen Anfangsphase mit 3:2 (2:2) durch und zogen damit wie schon im Vorjahr ins Endspiel ein. Am 1. Mai in Köln geht es für den Meister gegen den Zweitligisten Hamburger SV oder Werder Bremen.

Vier Tage nach der Viertelfinal-Hinspielpleite in der Champions League gegen Olympique Lyon (0:2) erwischten die schläfrigen Bayern einen Albtraumstart. Ereleta Memeti (14.) mit einem gefühlvollen Heber und Féli Delacauw (24.) nach einem folgenschweren Fehlpass von Nationalspielerin Sydney Lohmann sorgten für die Führung der TSG, die im Viertelfinale den Seriensieger VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb geworfen hatte.

Der Auftritt zu Beginn sei „nicht das Gesicht, das wir zeigen wollen“, kritisierte Bayern-Spielerin Giulia Gwinn, die ebenso wie Kapitänin Glodis Viggosdottir verletzt ausfiel, bei Sky. Erst danach fing sich das Team von Trainer Alexander Straus, Harder schlug binnen weniger Minuten mit einem Doppelschlag vor der Pause zurück (35./40., Handelfmeter). Beim Führungstreffer des Bundesliga-Tabellenführers profitierte Harder (53.) von einem kapitalen Patzer der TSG-Torhüterin Laura Dick, die erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden war.

Zum zweiten Mal nach 2012 können die Bayern, die am Mittwoch im Rückspiel bei Königsklassen-Rekordsieger Lyon auf ein kleines Wunder hoffen, den DFB-Pokal gewinnen. Im zweiten Halbfinale treffen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und sportstudio.de) im ausverkauften Volksparkstadion der HSV und Werder im Nordderby aufeinander.

SPORT1 hat den Ticker zum Nachlesen.

+++ Spielende: Bayern fährt nach Köln +++

Die Bayern-Frauen drehen die Partie und lassen nach dem 3:2 nichts mehr anbrennen. Die Elf von Alexander Straus steht im DFB-Pokal-Finale und trifft dann auf den Sieger aus dem zweiten Halbfinale. Morgen trifft der HSV im Nordderby auf Werder Bremen.

+++ 90+7. Minute: TSG-Coach sieht Gelb-Rot +++

Theodorus beschwert sich zum wiederholten Male lautstark beim Schiedsrichtergespann und wird folgerichtig aus dem Innenraum verwiesen. Bei den Hoffenheimern macht sich Frust breit.

+++ 90+5. Minute: Harder holt nächste Ecke raus +++

Harder stellt sich zum wiederholten Male alleine der TSG-Viererkette und holt eine Ecke raus, die den Bayern wieder Zeit verschafft.

+++ 90+3. Minute: Hoffenheim fehlen die Ideen +++

Die TSG schafft es in den letzten Minuten nicht, sich in das letzte Drittel der Bayern zu kombinieren. Ihnen bleiben noch rund fünf Minuten für den Lucky Punch.

+++ 88. Minute: Verwarnung für FCB-Youngsterin +++

Gitt sieht die Gelbe Karte wegen Meckerns. Es werden acht Minuten Nachspielzeit angezeigt. Wegen der Verletzungen Anfang der zweiten Hälfte sind die acht Minuten nachvollziehbar.

+++ 85. Minute: Mehr Entlastung für die Bayern +++

Die Münchnerinnen schaffen es nun mehr, die Gäste von ihrem Tor wegzuhalten. Harder macht viele Bälle in der gegnerischen Hälfte fest und bringt den Bayern so viel Zeit.

+++ 81. Minute: Hoffenheim drückt +++

Die TSG hat die nächste Ecke. Der Druck auf die Bayern wächst.

+++ 76. Minute: Cazalla prüft Mahmutovic +++

Memti schlägt einen Freistoß von der Mittellinie in den Strafraum der Bayern. Cazalla grätscht in die Flanke und bringt den Ball auf den Kasten. Mahmutovic kann den zentralen Abschluss aufnehmen.

+++ 74. Minute: Doppelwechsel bei der TSG +++

Dongus kommt für Feldkamp in die Partie. Cerci ersetzt Kössler.

+++ 73. Minute: Schüller verpasst knapp +++

Harder legt den Ball nach einem hohen Ballgewinn auf die linke Seite zur eingewechselten Schüller. Die deutsche Nationalspielerin sucht direkt den Abschluss und verpasst das kurze Eck knapp. Die Räume für die Bayern werden größer.

+++ 69. Minute: FCB wechselt dreimal +++

Lohmann, Damnjanovic und Alara gehen runter. Tanikawa, Schüller und Zigiotti kommen in die Partie.

+++ 66. Minute: Glanzparade von Dick +++

Damnjanovic kann einen langen Ball auf der halbrechten Seite im Strafraum kontrollieren. Ihren Lupfer aus kurzer Distanz hält Dick sensationell. Nach ihrem Horror-Fehler eine ganz wichtige Szene für die junge Torhüterin.

+++ 65. Minute: Doppelwechsel der TSG +++

Grabowska und die gelb-verwarnte Diehm verlassen das Feld. Hickelsberger und Harsch kommen in die Partie.

+++ 62. Minute: Hoffenheim nicht zwingend genug +++

Die TSG versucht nach dem Rückstand, das Spiel zu machen. Bisher kamen die Hoffenheimerinnen aber zu keinem klaren Torabschluss. Aktuell spricht viel für einen Finaleinzug der Bayern, die defensiv in dieser Phase aktuell nichts anbrennen lassen.

+++ 61. Minute: Nächste Verwarnung für die Gäste +++

Memeti sieht Gelb, weil sie sich über eine Einwurfentscheidung beschwert.

+++ 55. Minute: Straus muss wechseln +++

Hansen hat sich am Oberschenkel verletzt und muss durch Kett ersetzt werden.

+++ 53. Minute: Wahnsinn! Harder-Dreierpack! +++

Lohmann schlägt den Ball aus der eigenen Hälfte blind nach vorne. Die gerade eingewechselte Dick will den Ball weit vor ihrem Tor klären, aber schlägt über den Ball. Harder lauert und läuft alleine aufs leere Tor zu und bringt die Bayern mit ihrem dritten Tor des Tages in Führung!

+++ 51. Minute: Tufekovic muss raus +++

Dick ersetzt Tufekovic, die vom Feld humpelt. Das Spiel läuft wieder.

+++ 47. Minute: Nächste Riesenchance für die Bayern +++

Simon schlägt eine Halbfeldflanke von der linken Seite an den Fünfer. Damnjanovic grätscht rein und zwingt Tufekovic zu einer Glanzparade. Die Torhüterin bleibt nach der Parade liegen. Für sie wird es wohl nicht weitergehen. Dick macht sich warm und ist bereit, die 30-Jährige zu ersetzen.

+++ 46. Minute: Keine Wechsel zur Pause +++

Hoffenheim eröffnet die zweite Halbzeit. Beide Trainer schicken ihre Mannschaften unverändert aufs Feld.

+++ Halbzeit: FCB zeigt zwei Gesichter +++

Nach einer verschlafenen Anfangsphase, in der die Bayern verdient 0:2 zurücklagen, fing sich die Elf von Alexander Straus und glich innerhalb von fünf Minuten aus. Kurz vor der Pause hatten die Münchnerinnen das Spiel dann im Griff und können das Momentum in die zweite Hälfte mitnehmen.

„Meine Nerven machen so etwas nicht mit“, gab die verletzte Bayern-Spielerin Giulia Gwinn in der Halbzeit bei Sky zu.

+++ 45+3. Minute: Bayern verpasst die Führung +++

Bühl kann einen langen Ball von Lohmann mit dem ersten Kontakt zu Damnjanovic weiterleiten. Die Serbin kommt aus halblinker Position im Strafraum der TSG zum Abschluss. Sie verpasst das kurze Eck knapp.

+++ 45. Minute: Nächster Abschluss der Bayern +++

Nach einem Foul an Damnjanovic kurz vor dem Sechzehner auf der rechten Seite tritt Simon zum Freistoß an. Sie versucht es direkt. Ihr Abschluss bleibt in der Mauer hängen.

+++ 40. Minute: Harder verwandelt sicher +++

Doppelschlag der Bayern! Harder nimmt sich der Sache an und verwandelt flach links unten. Tufekovic ahnt die Ecke zwar, hat beim platzierten Schuss der Dänin aber keine Chance.

+++ 40. Minute: Strafstoß für Bayern! +++

Cazalla bekommt nach der folgenden Ecke den Ball an die Hand. Die Bayern bekommen den Elfmeter und die Chance zum Ausgleich.

+++ 39. Minute: FCB verpasst Ausgleich! +++

Hansen setzt sich auf der rechten Seite durch und schlägt mit links eine Flanke in den Sechzehner. Der Ball rutscht an den zweiten Pfosten durch, wo Bühl den Ball kontrolliert und per Volley abschließen kann. Tufekovic pariert zur Ecke.

+++ 35. Minute: Harder bringt Bayern wieder ran +++

Die Bayern sind wieder dran! Harder treibt den Ball an und schließt vor dem Sechzehner der TSG ab. Der Schuss wird zwar geblockt, aber Damnjanovic nimmt den Ball auf der rechten Seite auf und schlägt eine Flanke an den Fünfer. Die hereinstartende Harder nickt den Ball freistehend zum 1:2 ein.

+++ 31. Minute: Nächste Verwarnung für die TSG +++

Damnjanovic legt den Ball auf der linken Seite an Janssens vorbei. Die Belgierin bringt die Serbin ungestüm zu Fall. Nächste Gelbe Karte für die Hoffenheimer. Der daraus resultierende Freistoß segelt ins Toraus.

+++ 24. Minute: Hoffenheim nutzt Bayern-Patzer +++

Die Bayern patzen im Aufbau! Lohmann will in der eigenen Hälfte einen Rückpass auf Eriksson spielen, Memeti riecht den Pass und erobert den Ball am Sechzehner. Die Torschützin zur Führung lässt Eriksson aussteigen und scheitert an Mahmutovic. Dann steht Delacauw an der Strafraumkante genau richtig und staubt zum 2:0 aus Sicht der Hoffenheimerinnen ab.

+++ 20. Minute: Nächster Abschluss der Gäste +++

Kössler wird von der rechten Seite per Flanke bedient, kann freistehend aber keinen Druck hinter ihren Kopfball bringen. Die Bayern finden bisher noch keine passende Antwort auf den frühen Rückstand.

+++ 14. Minute: Memeti bringt Hoffenheim in Führung +++

Janssens nimmt den Ball auf der rechten Seite in den Lauf mit und zieht an Simon vorbei. Die Belgierin behält den Überblick und bedient Memeti im Rückraum. Die 25-Jährige legt den Ball butterweich per Lupfer ins lange Eck - ein herausragender Abschluss von Memeti.

+++ 11. Minute: Erste Annäherung der Gäste +++

Grabowska wird auf der linken Seite geschickt und schließt per Lupfer aus der Distanz ab. Der Ball geht über den Kasten von Mahmutovic, die heute wieder den Kasten der Bayern hütet.

+++ 6. Minute: Frühe Gelbe Karte für die TSG +++

Alara erobert den Ball früh im Aufbau der Hoffenheimer und wird von Diehm vor dem Sechzehner der Gäste gefoult. Diehm sieht die Gelbe Karte.

+++ 2. Minute: Erster Abschluss der Bayern +++

Harder schickt Damnjanovic auf der halblinken Seite. Sie zieht in den Strafraum und schließt mit links ab. Tufekovic pariert.

+++ 1. Minute: Die Bayern stoßen an +++

Die Bayern-Frauen eröffnen das Halbfinale am Bayern-Campus.

+++ Bayern-Stars fehlen verletzt +++

Die Bayern müssen für das Pokal-Halbfinale auf Giulia Gwinn verzichten, die sich im Champions-League-Spiel gegen Lyon eine Verletzung am Unterschenkel zuzog. Auch Glódís Viggósdóttir (Kniebeschwerden) ist noch nicht wieder einsatzbereit, wie der Klub vor dem Anpfiff mitteilte.

