Fritz: Pokalfinale ist „i-Tüpfelchen“ der Werder-Entwicklung

Im Endspiel gegen den Meister FC Bayern am Donnerstag (16.00 Uhr/ARD und Sky) in Köln sei Werder „mit Sicherheit in der Außenseiterrolle, aber es ist ein Spiel, und in einem Spiel kann alles passieren“, sagte Fritz. Um bei der Finalpremiere gleich die Sensation zu schaffen, brauche es „Intensität und Aggressivität, wir müssen den Bayern-Frauen weh tun“, führte der Ex-Nationalspieler aus.