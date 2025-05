Nach Pokalsieg: München will Trainer "zeitnah" verkünden

Double-Gewinner Bayern München will schon in Kürze den Nachfolger für den scheidenden Trainer Alexander Straus verkünden. „Wir sind im Prozess, einen Nachfolger für Alex zu finden. Wir werden das auch zeitnah bekanntgeben“, sagte Direktorin Bianca Rech nach dem 4:2 (2:1) im DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen in der ARD.