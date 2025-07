Arsenal macht Weltrekord-Deal perfekt

Arsenal nennt genaue Ablösesumme nicht

Der FC Arsenal und der FC Liverpool schrieben in offiziellen Pressemitteilungen von einer „ungenannten Ablösesumme“, für die Smith an die Themse wechselt.

„Es ist ein Privileg und eine Ehre, für Arsenal zu unterschreiben“, wird Smith zitiert. „Es ist mein Traum, hier in England und in Europa um die größten Titel zu spielen, und ich freue mich darauf, hier bei Arsenal anzufangen und dazu beizutragen. Die Atmosphäre, die die Fans im Emirates Stadium schaffen, ist unglaublich, und ich kann es kaum erwarten, das jetzt hinter mir zu haben.“

Liverpool lehnte zahlreiche Anfragen ab

Smith kann sowohl auf dem Flügel als auch in der Sturmspitze auflaufen. In ihrer ersten und bisher einzigen Saison in der WSL kam sie auf sieben Treffer in 20 Einsätzen. Sie wurde zur ersten Frau, die für Liverpool im Anfield traf.