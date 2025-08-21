Bayern-Frauen gegen BVB: "Unglaublich gutes Los"

SID 21.08.2025 • 05:37 Uhr Die Pokal-Auslosung hat in München viel Vorfreude geweckt. Die Bayern-Direktorin erwartet in nicht allzu ferner Zukunft mehr Spiele gegen Dortmund.

Das DFB-Pokal-Duell mit Borussia Dortmund löst bei den Double-Gewinnerinnen von Bayern München große Erwartungen aus. „Wir wünschen uns natürlich, dass das Spiel entsprechend auch präsentiert wird und die Sichtbarkeit bekommt“, sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech in einer digitalen Medienrunde im Rahmen der Saisonvorbereitung über das „unglaublich gute Los, das sich viele auch gewünscht haben. Es ist zum ersten Mal dieser Klassiker.“

Der Regionalligist aus Dortmund hatte sein Play-off-Spiel gegen Zweitligist Borussia Mönchengladbach mit 3:1 gewonnen und so die Hauptrunde (27. bis 29. September) erreicht. Dort steht nun das Heimspiel gegen die Bayern an.