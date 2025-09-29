Newsticker
DFB-Pokal: Verletzungsschock und bittere Tränen bei BVB vs. Bayern

Verletzungsschock bei BVB vs. Bayern

Jenske Steenwijk von Borussia Dortmund muss verletzt ausgewechselt werden. Die Niederländerin bricht in Tränen aus, der FC Bayern wünscht Gute Besserung.
Jenske Steenwijk musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden
Jenske Steenwijk musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden
© Sky
Julius Schamburg
Jenske Steenwijk von Borussia Dortmund muss verletzt ausgewechselt werden. Die Niederländerin bricht in Tränen aus, der FC Bayern wünscht Gute Besserung.

Schockszene beim DFB-Pokalspiel zwischen den Frauen von Borussia Dortmund und des FC Bayern (Endstand: 0:2).

Jenske Steenwijk von den BVB-Frauen musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden und vergoss anschließend bittere Tränen.

Steenwijk bricht in Tränen aus

Beim Stand von 0:2 rutschte Steenwijk im Zweikampf mit Klara Bühl weg und kam unglücklich mit der Hand auf, sodass das Handgelenk umknickte (62.).

Die Niederländerin signalisierte sofort, dass es für sie nicht mehr weitergeht. Für sie kam Mia Böger in die Partie.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga - ab der Saison 2023/2024 montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

Wenige Minuten später war Steenwijk an der Seitenlinie zu sehen. Ihr linkes Handgelenk war dick einbandagiert, ein Betreuer spendete der sichtlich aufgelösten Abwehrspielerin Trost.

Der FC Bayern wünschte Steenwijk auf X Gute Besserung.

Harder trifft doppelt

Pernille Harder hatte die Bayern-Frauen mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße gebracht (27., 34.). Es blieb beim 2:0.

In der 80. Minute kam es noch zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen Bayerns Natalia Padilla-Bidas und Dortmunds Torfrau Laura van der Laan.

