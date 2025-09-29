DFB-Pokal: Verletzungsschock und bittere Tränen bei BVB vs. Bayern

Schockszene beim DFB-Pokalspiel zwischen den Frauen von Borussia Dortmund und des FC Bayern (Endstand: 0:2).
Verletzungsschock bei BVB vs. Bayern
Jenske Steenwijk von den BVB-Frauen musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden und vergoss anschließend bittere Tränen.
Steenwijk bricht in Tränen aus
Beim Stand von 0:2 rutschte Steenwijk im Zweikampf mit Klara Bühl weg und kam unglücklich mit der Hand auf, sodass das Handgelenk umknickte (62.).
Die Niederländerin signalisierte sofort, dass es für sie nicht mehr weitergeht. Für sie kam Mia Böger in die Partie.
Das Topspiel der Frauen-Bundesliga - ab der Saison 2023/2024 montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1
Wenige Minuten später war Steenwijk an der Seitenlinie zu sehen. Ihr linkes Handgelenk war dick einbandagiert, ein Betreuer spendete der sichtlich aufgelösten Abwehrspielerin Trost.
Der FC Bayern wünschte Steenwijk auf X Gute Besserung.
Harder trifft doppelt
Pernille Harder hatte die Bayern-Frauen mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße gebracht (27., 34.). Es blieb beim 2:0.
In der 80. Minute kam es noch zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen Bayerns Natalia Padilla-Bidas und Dortmunds Torfrau Laura van der Laan.