Frauen: Freiburg gewinnt bei Kapllanis Heimpremiere

Edmond Kapllani hat seine Heimpremiere als Trainer des Frauen-Bundesligisten SC Freiburg gewonnen. Das Team aus dem Breisgau bezwang den 1. FC Köln im Dreisamstadion 1:0 (0:0).

Svenja Fölmli, die im Juli mit der Schweiz das Viertelfinale der Heim-EM erreicht hatte, erzielte in der 70. Minute per Kopf den Siegtreffer. Während Freiburg nach zwei Spieltagen vier Punkte auf dem Konto hat, wartet der FC noch auf seinen ersten Zähler.