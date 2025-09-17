PSG-Wechsel? Spektakuläres Gerücht um Weltstar

Luca Utz 17.09.2025 • 20:26 Uhr Bahnt sich beim FC Barcelona ein Mega-Abgang an? Nachdem einige Spielerinnen in diesem Sommer den Verein verließen, könnte der Umbruch nun neue Dimensionen erreichen.

Im Frauenfußball ranken sich spektakuläre Transfergerüchte um einen Superstar. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien soll Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung der zweifachen Ballon-d’Or-Siegerin Alexia Putellas interessiert sein.

Wie Mundo Deportivo und Marca berichten, will PSG einen Transfer bis zum Deadline Day am kommenden Freitag über die Bühne bringen. Der FC Barcelona sei jedoch nicht an Verhandlungen um seine Starspielerin interessiert, weshalb die Pariser die im Vertrag festgeschriebene Ausstiegsklausel der 31-Jährigen ziehen müssten.

Putellas wäre neuer Rekordtransfer

Diese soll bei einer Höhe von 1,1 Millionen Euro liegen. PSG wäre wohl bereit, diese Summe zu bezahlen,

Der Weltrekord-Transfer im Frauenfußball liegt bei rund 1,3 Millionen Euro, die von dem US-Klub Orlando Pride gezahlt wurde.

Die von diversen Medien zur Rekordhalterin ausgerufene Grace Geyoro (ging von PSG zu London City Lionesses) soll wohl doch „nur“ gut eine Million Euro gekostet haben.

Der Vertrag der Barcelona-Kapitänin Putellas läuft im Sommer 2026 aus, beinhaltet jedoch eine Option auf ein weiteres Jahr. Die Franzosen sollen jedoch mit einem Gehalt locken, das ihr Klub nicht bieten kann. PSG bietet dem Vernehmen nach einen Vertrag über vier Jahre an.

Putellas und Barca über Verbleib einig?

Ob es wirklich zu diesem Wechsel kommt, ist allerdings fraglich. Denn die Mundo Deportivo schreibt auch, dass sich Vereins- und Spielerseite bei einem Gipfeltreffen am Mittwoch bereits darauf geeinigt haben, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Die Weltmeisterin Putellas wolle nach kurzer Bedenkzeit noch mindestens eine Saison bei der Blaugrana spielen.

