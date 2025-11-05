Neuer Investor für Viktoria-Frauen

SID 05.11.2025 • 08:13 Uhr Die US-amerikanische Investitionsplattform Monarch Collective ist ab sofort strategischer Wachstumspartner des Fußball-Zweitligisten.

Die Fußballerinen vom Zweitligisten Viktoria Berlin haben einen neuen Investor gewonnen. Wie der Verein mitteilte am Mittwoch, wird die US-amerikanische Investitionsplattform Monarch Collective ab sofort als strategischer Wachstumspartner am Klub beteiligt sein.

Monarch Collective hält in den USA bereits Anteile am Angel City FC, dem San Diego Wave FC und dem Boston Legacy FC.

„Der Einstieg von Monarch Collective ist ein historischer Moment – nicht nur für unser Frauenteam beim FC Viktoria Berlin, sondern für den gesamten deutschen Frauenfußball. Er beweist, dass sich Investitionen und Integrität nicht ausschließen, sondern gemeinsam die Basis für eine neue Ära des Frauensports bilden können“, sagte Viktoria-Präsident Ulrich Brüggemann.