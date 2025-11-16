Zweitligist Sand wirft FC-Frauen aus dem Pokal

SID 16.11.2025 • 15:19 Uhr Beim Zweitliga-Tabellenführer verliert der Erstligist sein Achtelfinale im DFB-Pokal.

Für die Fußballerinnen des 1. FC Köln ist der Traum vom DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion überraschend früh geplatzt. Beim Zweitliga-Tabellenführer SC Sand verlor das Team von Trainerin Britta Carlson im Achtelfinale am Sonntag mit 2:3 (2:2).

Kim Schneider (2.) hatte Sand früh in Führung gebracht, Anna-Lena Stolze (8.) glich kurz danach aus. Pija Reininger (22.) ließ abermals die Gastgeberinnen jubeln, für den Bundesliga-Achten sorgte Celina Degen (37.) für den nächsten Ausgleich. Nach der Pause gelang Leni Fischer (66.) der Siegtreffer für Sand.