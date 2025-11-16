Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALIFIKATION
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
TENNIS
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Frauen>

Zweitligist Sand wirft FC-Frauen aus dem Pokal

Zweitligist wirft FC-Frauen aus Pokal

Beim Zweitliga-Tabellenführer verliert der Erstligist sein Achtelfinale im DFB-Pokal.
Herber Rückschlag für das Team von Britta Carlson
Herber Rückschlag für das Team von Britta Carlson
© IMAGO/Eibner/SID/Memmler
SID
Beim Zweitliga-Tabellenführer verliert der Erstligist sein Achtelfinale im DFB-Pokal.

Für die Fußballerinnen des 1. FC Köln ist der Traum vom DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion überraschend früh geplatzt. Beim Zweitliga-Tabellenführer SC Sand verlor das Team von Trainerin Britta Carlson im Achtelfinale am Sonntag mit 2:3 (2:2).

Kim Schneider (2.) hatte Sand früh in Führung gebracht, Anna-Lena Stolze (8.) glich kurz danach aus. Pija Reininger (22.) ließ abermals die Gastgeberinnen jubeln, für den Bundesliga-Achten sorgte Celina Degen (37.) für den nächsten Ausgleich. Nach der Pause gelang Leni Fischer (66.) der Siegtreffer für Sand.

Bereits am Samstag waren Rekordsieger VfL Wolfsburg (3:1 gegen den SC Freiburg) und Carl Zeiss Jena (1:0 bei Union Berlin) weitergekommen, am Sonntag setzte sich zudem die SGS Essen bei Turbine Potsdam mit 1:0 (0:0) durch. Ausgespielt wird das Viertelfinale vom 11. bis 23. März, das Endspiel steigt am 14. Mai 2026 in Köln.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite