FIFA-Regelung soll Chancen für Trainerinnen verbessern

SID 19.03.2026 • 20:48 Uhr Wer künftig an einem FIFA-Frauenturnier teilnimmt, muss eine Frau im Trainerstab vorweisen - als Chefin oder Assistentin.

Künftig müssen alle Teams, die an einem FIFA-Frauenturnier teilnehmen, entweder eine Cheftrainerin oder eine Co-Trainerin haben. Die Einführung dieser Vorschrift verkündete der Fußball-Weltverband nach einer Online-Sitzung des FIFA-Rates am Donnerstag.

Die Regelung gilt für alle Turniere im Senioren- und Jugendbereich, erstmals wird sie bei der U20-Frauen-WM in Polen im September Anwendung finden. Die Initiative sei Teil ihrer Strategie, „sicherzustellen, dass das schnelle Wachstum des Frauenfußballs mit einer stärkeren Vertretung von Frauen in technischen Funktionen und Führungspositionen einhergeht“, erklärte die FIFA.

Die Trainerpositionen im Frauenbereich sind trotz des Wachstums weiterhin überwiegend mit Männern besetzt. Bei der Frauen-WM 2023 wurden nur zwölf der 32 Teams von Frauen trainiert. „Wir müssen mehr tun, um den Wandel zu beschleunigen, indem wir klarere Laufbahnen schaffen, Chancen ausweiten und die Sichtbarkeit von Frauen an unserer Seitenlinie erhöhen“, sagte Jill Ellis, Chief Football Officer der FIFA und ehemalige US-Nationaltrainerin.