Grundlagenvertrag mit DFB: Blask sieht die Klubs am Zug

SID 30.03.2026 • 10:55 Uhr Der DFB-Generalsekretär will mit den Frauen-Bundesligisten "die Überlassung der Liga" klären.

Nach der gescheiterten Gründung einer gemeinsamen Tochtergesellschaft müssen sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Ligaverband der Frauen-Bundesliga (FBL) nun auf die Eckpunkte einer zweigleisigen Verbandsstruktur wie im Männerbereich einigen.

Laut DFB-Generalsekretär Holger Blask liege „der Ball“ im Hinblick darauf bei den Klubs. „Wichtig ist zunächst ein Vertrag über die Überlassung der Liga, also ein Grundlagenvertrag, wie es ihn bei den Männern mit der DFL gibt“, sagte Blask im kicker.

Der Grundlagenvertrag im Männerbereich regelt seit einem Vierteljahrhundert die Zusammenarbeit zwischen dem DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL). Zuletzt gab es bereits Stimmen aus der Frauen-Bundesliga, die sogar den Anschluss der erst im Dezember 2025 aus der Taufe gehobenen FBL an die DFL als Zukunftsmodell favorisieren.