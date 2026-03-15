Tränen-Abgang nach weniger als 60 Sekunden - mit trauriger Vorgeschichte

Traurige Szene im League-Cup-Finale der Frauen: Nathalie Björn vom FC Chelsea musste beim 2:0 (1:0) gegen Manchester United unter Tränen ausgewechselt werden.
Tränen-Abgang nach Einwechslung
Das Endspiel im League Cup der Frauen wird von einer emotionalen Szene überschattet. Eine Spielerin des FC Chelsea wird unter Tränen vom Feld begleitet.
Nathalie Björn musste unter Tränen ausgewechselt werden
© IMAGO/Shutterstock
Die Schwedin war nach langer Leidenszeit in der 62. Minute eingewechselt worden. Björn war seit Anfang Dezember wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen.
Doch es dauerte keine 60 Sekunden, ehe Björn über Schmerzen im rechten Bein klagte. Noch auf dem Platz schossen der 28-Jährigen die Tränen in die Augen.
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League Cup: Chelsea holt den Titel
Die Mitspielerinnen spendeten der völlig aufgelösten Abwehrspielerin Trost, Betreuer begleiteten sie schließlich vom Feld.
Björn darf sich immerhin mit dem Titelgewinn im League Cup trösten. Chelsea gewann dank Toren von Lauren James (19.) und Ágnes Beever-Jones (76.).