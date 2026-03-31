Wück fordert "spielerische Lösungen" für Österreich-Duelle

SID 31.03.2026 • 13:51 Uhr Spanien, Norwegen oder auch Frankreich - nach zahlreichen Duellen auf Augenhöhe kommt es gegen Außenseiter Österreich auf andere Komponenten an.

Bundestrainer Christian Wück erkennt nach den vielen Topspielen in jüngerer Vergangenheit in der WM-Qualifikation nun neue Herausforderungen für sein Team. „Das wird anders sein als gegen Spanien, die uns in spielerischer Hinsicht immer wieder gefordert haben“, sagte der 52-Jährige vor den beiden Duellen mit Österreich: „Jetzt geht es darum, selbst spielerische Lösungen zu finden, Ideen sowie Spielintelligenz zu haben und Entscheidungen zu treffen – das wird unser Hauptfokus sein.“

Er erwarte am 14. April in Nürnberg (18.15 Uhr) und vier Tage später in Ried (18.00 Uhr) einen sehr tiefstehenden Gegner. „Wir müssen schauen, dass wir uns vom Timing her abstimmen. Wir müssen immer wieder beim Passspiel das Optimum aus uns rausholen. Wir müssen viele Tiefenläufe auch für andere Mitspielerinnen machen. Irgendjemand muss sich opfern, um andere in Szene zu setzen“, erklärte Wück. Auf diese Punkte werde es im Vergleich mit dem bislang punktlosen Nachbarland ankommen.

Dabei sei ihm trotz des erneuten Ausfalls von Leistungsträgerin Klara Bühl (Muskel-Sehnenverletzung) nicht bange. „Es ist wichtig, dass wir flexibel sind und auf mehreren Position gute Alternativen haben“, sagte Wück: „Wenn etwas passiert, haben wir mehrere Optionen auf den Außen. Wir sind mittlerweile in der Lage, auch mal harte Entscheidungen treffen zu müssen oder zu können.“ So habe er beispielsweise die beim letzten Lehrgang überzeugende Larissa Mühlhaus wieder zur U23 geschickt.