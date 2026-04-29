Chelsea-Legende beendet Karriere: "Kann nicht mehr geben"

SID 29.04.2026 • 12:58 Uhr Die Rekordspielerin des FC Chelsea Millie Bright hat nun auch ihre lange Vereinskarriere für beendet erklärt.

Ohne Millie Bright haben die Fußballerinnen des FC Chelsea noch nie einen Titel gewonnen, nun hat die Kapitänin ihre Karriere im Alter von 32 Jahren endgültig beendet.

Sie sei jetzt „bereit, mich vom Fußball zu verabschieden“, erklärte die Europameisterin von 2022 in einem Abschiedsvideo ihres langjährigen Vereins. Sie habe „alles gegeben, was ich konnte, und ich wollte nie für ein anderes Wappen kämpfen.“

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Brights Rücktritt nach EM-Triumph

Aus dem Nationalteam war Bright nach insgesamt 88 Auftritten bereits im vergangenen Oktober zurückgetreten, im Dress der „Lionesses“ feierte die Defensivspielerin große Erfolge. 2022 gewann sie mit der Mannschaft im Finale gegen Deutschland den EM-Titel, ein Jahr später führte sie das Team bei der WM in Australien und Neuseeland als Kapitänin bis ins Finale.

Bei der EURO im Sommer in der Schweiz verteidigten die Engländerinnen ihren Titel erfolgreich – allerdings bereits ohne Bright, die aufgrund mentaler Probleme auf das Turnier verzichtet hatte.

Ära Bright endet bei Chelsea

Nach insgesamt zwölf Jahren beim FC Chelsea sei es nun „an der Zeit. Ich bin bereit, in eine neue Ära zu starten“, erklärte Bright, deren Zeit in London bereits eindrucksvoll begann: Gleich in ihrer Premierensaison 2015 gewann sie das Double aus Meisterschaft und englischem Vereinspokal – für den Verein wie die Spielerin die ersten Titel überhaupt.

Alle 18 Trophäen, die Chelsea in den Folgejahren errang, gewann der Klub gemeinsam mit seiner Vereinslegende. 314 Einsätze später – inklusive dem Ligarekord von 216 Spielen in der Women’s Super League – ist die Erfolgsgeschichte nun zu Ende geschrieben.

„Körperlich kann ich nicht mehr geben“, erklärte Bright auf Instagram: „Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt um mich selbst kümmern muss, und ich bin bereit, dem Verein auf andere Weise etwas zurückzugeben.“