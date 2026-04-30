Lionesses-Kapitänin Leah Williamson bleibt ihrem Herzensverein FC Arsenal treu. Die Innenverteidigerin hat beim Champions-League-Sieger einen neuen Vertrag unterschrieben, der laut BBC bis 2028 läuft.
Arsenal bindet England-Kapitänin
282 Spiele, große Titel und kein Abschied in Sicht: Die Innenverteidigerin Leah Williamson setzt ihre Karriere bei ihrem Herzensverein fort.
Hält Arsenal die Treue: Leah Williamson
© AFP/SID/GLYN KIRK
Das gab der englische Fußball-Erstligist zwei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel bei OL Lyonnes (Hinspiel 2:1) am Samstag (15.00 Uhr/Disney+) bekannt.
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Williamson seit 20 Jahren im Klub
Seit 20 Jahren ist die zweimalige Europameisterin Teil des Klubs. Sie durchlief als Kind schon die Ausbildung bei Arsenal, hat seither ihre gesamte Karriere bei den Gunners verbracht und kommt bislang auf 282 Einsätze.
Neben der Königsklasse im vergangenen Jahr gewann Williamson mit dem Verein in dieser Zeit unter anderem auch einmal die Meisterschaft und zweimal den FA Cup.
Als Kapitänin führte sie England 2022 bei der Heim-EM im Finale gegen Deutschland zum ersten großen Titel bei den Frauen, drei Jahre später folgte die erfolgreiche Titelverteidigung in der Schweiz.