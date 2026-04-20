BVB-Aufstieg droht zu platzen

Mette Bech 20.04.2026 • 17:27 Uhr Die BVB-Frauen kassieren im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga einen bitteren Rückschlag. Nach dem Remis im Topspiel gegen Arminia Bielefeld wächst der Rückstand auf den Spitzenreiter auf fünf Punkte.

Nach zuletzt vier Siegen in Serie haben die BVB-Frauen am 20. Spieltag einen herben Rückschlag Aufstiegsrennen in die 2. Bundesliga erlebt. Im Topspiel gegen Arminia Bielefeld kam Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse nicht über ein 1:1 hinaus.

Entsprechend groß war die Enttäuschung bei den künftigen Mitspielerinnen von Alexandra Popp nach dem Schlusspfiff. Der BVB-Trainer Markus Högner betonte bei RUHR24 im Anschluss an das 1:1-Heimspiel die Konsequenzen des Punkteverlusts: „Die Stimmung ist jetzt natürlich im Keller.“

BVB-Trainer optimistisch: „Keine Meisterschaft entschieden“

Sechs Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand der Schwarz-Gelben auf Tabellenführer 1. FC Köln II nun fünf Punkte. Die Ausgangslage hat sich damit deutlich verschlechtert, auch wenn rechnerisch weiterhin alles möglich ist. Högner wollte die Hoffnung deshalb noch nicht aufgeben und zeigte sich kämpferisch. „Sechs Spiele vor Saisonende ist noch keine Meisterschaft entschieden worden.“