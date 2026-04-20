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Ex-Bayern-Star bleibt bei Inter Mailand

Ex-Bayern-Star verlängert bei Inter

Lina Magull unterschreibt in Mailand für zwei weitere Jahre.
Nationalspielerin Lina Magull verlässt wie erwartet den deutschen Meister und geht nach Italien.
SID
Lina Magull unterschreibt in Mailand für zwei weitere Jahre.

Die frühere Fußball-Nationalspielerin Lina Magull bleibt dem italienischen Erstligisten Inter Mailand für zwei weitere Jahre erhalten.

Wie der Vizemeister der Serie A Femminile am Montag bekannt gab, wird der am Saisonende auslaufende Vertrag bis Juni 2028 verlängert.

Magull bei Inter Stammspielerin

Die 31-Jährige war Anfang 2024 von Bayern München zu Inter gewechselt. Auf eigenen Wunsch hatte Magull in der Winterpause ihren Vertrag bei den Münchnerinnen aufgelöst. Magull steuerte nach ihrem Wechsel sechs Ligatore zur Vizemeisterschaft von Inter bei. In der laufenden Saison kommt sie als Stammspielerin bisher auf zwei Tore und drei Vorlagen in 14 Ligaspielen. Hinter der AS Rom liegt Inter auf Rang zwei.

Im März des vergangenen Jahres hatte Magull nach 77 Spielen und 22 Toren ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet.

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