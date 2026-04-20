Ex-Bayern-Star bleibt bei Inter Mailand

Magull bei Inter Stammspielerin

Die 31-Jährige war Anfang 2024 von Bayern München zu Inter gewechselt. Auf eigenen Wunsch hatte Magull in der Winterpause ihren Vertrag bei den Münchnerinnen aufgelöst. Magull steuerte nach ihrem Wechsel sechs Ligatore zur Vizemeisterschaft von Inter bei. In der laufenden Saison kommt sie als Stammspielerin bisher auf zwei Tore und drei Vorlagen in 14 Ligaspielen. Hinter der AS Rom liegt Inter auf Rang zwei.