Neuer Sender für Supercup

SID 07.04.2026 • 12:09 Uhr Der DFB gibt den Austragungsort für den Showdown zwischen Meister und Pokalsieger bekannt - und eine neue TV-Heimat.

Der Supercup der Frauen wird in diesem Sommer in Ingolstadt vergeben. Der Showdown am 15. August (19.30 Uhr) zwischen den Fußball-Meisterinnen und dem DFB-Pokalsieger um den ersten Titel der Saison wird zudem live und exklusiv im linearen Free-TV bei DF1 ausgestrahlt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit.

2024 wurde der Supercup der Frauen erstmals nach 27 Jahren Pause wieder ausgetragen, Austragungsort war Dresden. Im vergangenen Jahr stieg das Event in Karlsruhe, beide Male setzte sich der FC Bayern jeweils gegen den VfL Wolfsburg durch.