Aufstieg verpasst: Popp startet beim BVB in der Regionalliga

SID 31.05.2026 • 16:41 Uhr Im Saisonfinale verpassen die Dortmunderinnen den Aufstieg in die 2. Liga. Die prominente Torjägerin stößt zur neuen Saison zum BVB.

Die langjährige DFB-Torjägerin und -Kapitänin Alexandra Popp muss ihr Engagement bei ihrem Herzensverein Borussia Dortmund in der Regionalliga starten. Die Schwarz-Gelben verpassten im Saisonfinale der Regionalliga West am Sonntag den Aufstieg in die 2. Liga. Die 35-Jährige hatte im März bekannt gegeben, vom Bundesligisten VfL Wolfsburg nach Dortmund zu wechseln, um ihren Traum mit dem BVB zu verwirklichen.

„Man kennt den Plan von Borussia Dortmund: Sie möchten schnellstmöglich in die erste Liga“, hatte Popp zu ihren Ambitionen beim BVB gesagt. Sie wolle helfen, „dass man sich so schnell wie möglich in der ersten Liga wiederfindet und sich dort etabliert“.

Beim Saisonfinale am Sonntag rückte Popps Traum vorerst nun in weite Ferne. Der BVB war auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters aus Köln angewiesen. Die Zweitvertretung des 1. FC Köln hielt allerdings dem Druck stand, gewann mit 2:0 das Rheinderby bei Borussia Mönchengladbach und stieg auf.