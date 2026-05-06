Besondere Premiere für Hertha-Frauen

SID 06.05.2026 • 13:01 Uhr Zum ersten Mal werden die Fußballerinnen von Hertha BSC im Olympiastadion spielen. Die Berlinerinnen kämpfen um die Meisterschaft in der Regionalligaost und die Möglichkeit, aufzusteigen.

Die Fußballerinnen von Hertha BSC wollen auf der ganz großen Bühne den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft in der Regionalliga Nordost machen. Die Mannschaft von Trainer Tobias Kurbjuweit zieht dafür erstmals ins Berliner Olympiastadion um und empfängt dort am Sonntag (17.00 Uhr) den 1. FFV Erfurt.

Kurz zuvor bestreitet die Männer-Mannschaft des Hauptstadtklubs ihr Zweitliga-Duell mit der SpVgg Greuther Fürth (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

Hertha mit Angebot für Fans

Alle Fans, die bereits zum Spiel der Männer im Stadion sind, dürfen nach Abpfiff auf den Rängen verbleiben. Zuschauer, die nur die Partie der Frauen verfolgen möchten, können sich im Vorfeld ein kostenfreies Ticket buchen.

Derzeit führen die Herthanerinnen die Tabelle nach 19 Spieltagen mit 50 Zählern an. Ein Punkt gegen den Siebten aus Erfurt würde Berlin reichen, um die Meisterschaft vorzeitig perfekt zu machen. Erst vor zwei Wochen waren beide Teams beim Nachholspiel der Hinrunde aufeinandergetroffen.