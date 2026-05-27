DFB-Frauen: Nächster Bayern-Star sagt ab

Bundestrainer Christian Wück muss in der WM-Qualifikation der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auf Außenverteidigerin Franziska Kett verzichten. Die 21-Jährige vom FC Bayern hat ihre Teilnahme am kommenden Lehrgang verletzungsbedingt abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Zuletzt hatte auch Giulia Gwinn abgesagt.
Nächster Bayern-Star fehlt dem DFB
Die 21-Jährige kann gegen Norwegen und in Slowenien nicht auflaufen.
Fehlt dem DFB: Franziska Kett
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Kett und Gwinn fehlen dem DFB
Damit steht Kett für die Spiele in Köln gegen Norwegen am 5. Juni (20.35 Uhr/ARD) sowie in Ljubljana gegen Slowenien am 9. Juni (18.00 Uhr/ZDF) nicht zur Verfügung.
Wück verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung. Kett bringt es bisher auf 13 Länderspiele und zählte in der Double-Saison des FC Bayern zu den Leistungsträgerinnen.