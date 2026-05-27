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DFB-Frauen: Nächster Bayern-Star sagt ab

Nächster Bayern-Star fehlt dem DFB

Die 21-Jährige kann gegen Norwegen und in Slowenien nicht auflaufen.
Fehlt dem DFB: Franziska Kett
Fehlt dem DFB: Franziska Kett
© picture-alliance/HMB Media/SID/Madeleine Fantini
SID
Die 21-Jährige kann gegen Norwegen und in Slowenien nicht auflaufen.

Bundestrainer Christian Wück muss in der WM-Qualifikation der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auf Außenverteidigerin Franziska Kett verzichten. Die 21-Jährige vom FC Bayern hat ihre Teilnahme am kommenden Lehrgang verletzungsbedingt abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Zuletzt hatte auch Giulia Gwinn abgesagt.

Kett und Gwinn fehlen dem DFB

Damit steht Kett für die Spiele in Köln gegen Norwegen am 5. Juni (20.35 Uhr/ARD) sowie in Ljubljana gegen Slowenien am 9. Juni (18.00 Uhr/ZDF) nicht zur Verfügung.

Wück verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung. Kett bringt es bisher auf 13 Länderspiele und zählte in der Double-Saison des FC Bayern zu den Leistungsträgerinnen.

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