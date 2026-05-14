DFB-Pokal-Finale der Frauen: VfL Wolfsburg - FC Bayern heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 14.05.2026 • 13:00 Uhr In Köln steigt am Donnerstag das DFB-Pokalfinale der Frauen. Der Rekordsieger VFL Wolfsburg trifft auf den aktuellen Titelträger FC Bayern. Alexandra Popp kann sich mit einem weiteren Titel von ihrem Verein verabschieden.

In den vergangenen elf Jahren hieß der DFB-Pokalsieger der Frauen stets VfL Wolfsburg oder FC Bayern. Auch in diesem Jahr wird sich daran nichts ändern: Am Donnerstag (ab 16 Uhr im LIVETICKER) treffen die beiden Teams im Finale im Kölner Rheinenergiestadion aufeinander.

Die Zuschauer erwartet die vielversprechendste Partie, die der deutsche Frauenfußball derzeit zu bieten hat: Mit elf Titeln halten die Wölfinnen mit gutem Abstand den Rekord im Pokal. Mit den Münchnerinnen warten allerdings die Titelverteidigerinnen und designierten deutschen Meisterinnen im Endspiel.

So können Sie das DFB-Pokalfinale der Frauen VfL Wolfsburg – FC Bayern LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Sky

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DFB-Pokal: Popp-Titel zum Abschied?

Für Alexandra Popp wird es auch unabhängig vom Ergebnis ein ganz besonderes Spiel werden. 14 Jahre schnürte die Ex-DFB-Kapitänin die Schuhe für den VfL Wolfsburg.

Zur neuen Saison wird sich die 35-Jährige nach voraussichtlich 210 Spielen ihrem Herzensklub Borussia Dortmund anschließen. „Tränen werden definitiv fließen“, blickte sie ihrem Abschied emotional entgegen.

Ganze 13 Mal konnte Popp den DFB-Pokal bisher gewinnen. Rekord! Nummer 14 könnte aber ihr schwerster Erfolg werden. Bei der Mannschaft von Bayern-Coach José Barcala könnte die Brust nämlich kaum breiter sein. Im letzten Jahr holte man das Double und zog bei 16 Punkten Vorsprung auf den VfL sehr einsame Kreise an der Ligaspitze.

„Wir werden einen nahezu perfekten Tag brauchen“, erkannte auch Wolfsburg-Trainer Stephan Lerch.

Sind die Bayern zu knacken?

Die Favoritinnenrolle dürfte damit klar verteilt sein. Zumal der FC Bayern national noch ungeschlagen durch die Saison geht. Einzig in der Champions League musste man sich bisher geschlagen geben. So auch zuletzt beim bitteren Halbfinal-Aus in Barcelona.

Die beiden direkten Vergleiche gegen die Wölfinnen konnte man dieses Jahr ebenfalls für sich entscheiden. Mit 3:1 und 4:1 hielt man die Vize-Meisterinnen klar auf Distanz.