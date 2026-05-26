Gute Nachricht für DFB-Frauen

SID 26.05.2026 • 09:10 Uhr Ann-Katrin Berger steht im Kader der deutschen Fußballerinnen für die entscheidenden Qualifikationsspiele um das direkte WM-Ticket. Kapitänin Giulia Gwinn fehlt dagegen wie auch Stürmerin Nicole Anyomi.

Torhüterin Ann-Katrin Berger steht im Kader der deutschen Fußballerinnen für die entscheidenden Qualifikationsspiele um das direkte WM-Ticket. Hinter der Nominierung der 35-Jährigen stand ein Fragezeichen, da sie zuletzt bei einer Partie ihres US-Vereins Gotham FC eine Bauchverletzung erlitten hatte.

Schon seit einer Woche war klar, dass die DFB-Frauen ohne Kapitänin Giulia Gwinn gegen gegen Norwegen und in Slowenien (5./9. Juni) auskommen müssen. Die Rechtsverteidigerin von Double-Gewinner Bayern München fehlt aufgrund einer Schulteroperation. Auch Stürmerin Nicole Anyomi muss wegen einer Verletzung verzichten.

Dafür kehren Klara Bühl, Sophia Kleinherne, Kathy Hendrich und Marie Müller nach verletzungsbedingten Pausen in das Aufgebot von Bundestrainer Christian Wück zurück. Auch Melissa Kössler (Denver Summit FC), die ihr bislang letztes Länderspiel 2024 bestritten hat, steht nach längerer Zeit wieder im Kader.

DFB-Team will Qualifikation für die WM 2027 perfekt machen

Im Heimspiel gegen Norwegen in Köln (20.35 Uhr) kann das DFB-Team die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien mit einem Sieg vorzeitig perfekt machen. Die Gruppe A4 führt Deutschland nach dem jüngsten 0:0 in Österreich aber nur noch mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an. Vier Tage später müssen die Deutschen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana antreten (18.00 Uhr).