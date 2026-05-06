Premiere: Hertha-Frauen spielen im Olympiastadion

SID 06.05.2026 • 13:01 Uhr Die Berlinerinnen kämpfen um die Meisterschaft in der Regionalligaost und die Möglichkeit, aufzusteigen.

Die Fußballerinnen von Hertha BSC wollen auf der ganz großen Bühne den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft in der Regionalliga Nordost machen. Die Mannschaft von Trainer Tobias Kurbjuweit zieht dafür erstmals ins Berliner Olympiastadion um und empfängt dort am Sonntag (17.00 Uhr) den 1. FFV Erfurt. Kurz zuvor bestreitet die Männer-Mannschaft des Hauptstadtklubs ihr Zweitliga-Duell mit der SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr/Sky).

Alle Fans, die bereits zum Spiel der Männer im Stadion sind, dürfen nach Abpfiff auf den Rängen verbleiben. Zuschauer, die nur die Partie der Frauen verfolgen möchten, können sich im Vorfeld ein kostenfreies Ticket buchen.