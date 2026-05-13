Rekord-Schiedsrichterin Hussein beendet Karriere

SID 13.05.2026 • 18:27 Uhr Die Unparteiische leitet am letzten Bundesliga-Spieltag ihre 156. und letzte Partie.

Deutschlands Rekord-Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein beendet am letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga ihre mehr als zwei Jahrzehnte währende Karriere. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Das Duell zwischen dem Hamburger SV und dem deutschen Meister Bayern München am Samstag (14.00 Uhr/Sport1, DAZN und MagentaTV) wird Husseins 156. und letztes Spiel im Oberhaus. Diese Marke hat vor ihr noch keine Schiedsrichterin erreicht.

Auch ihr erstes Spiel leitete die Bad Harzburgerin in Hamburg. Das mache den Abschied dort für sie „noch einmal ganz besonders“, sagte sie, sie nehme das „mit großer Dankbarkeit im Herzen mit“.

Bevor Hussein 2005 erstmals als Schiedsrichterin auf dem Platz stand, war sie selbst Spielerin, unter anderem in der 2. Liga beim MTV Wolfenbüttel. 2006 debütierte sie in der Bundesliga, 2009 folgte die Berufung auf die FIFA-Liste.

„Ich hatte am Anfang keine große Vision, wohin das alles führen kann“, erinnerte sie sich. „Ich habe gespürt, dass mir das zugetraut wird, und wollte diese Chance dann auch nutzen.“