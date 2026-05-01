Schröder überragend: Häcken gewinnt den Europa Cup

Dank Felicia Schröder haben die Fußballerinnen von BK Häcken die erste Auflage des Europa Cups gewonnen. Im Rückspiel des schwedischen Finales gegen Hammarby IF setzte sich das Team aus Göteborg mit 3:2 (2:1) durch, bereits das erste Duell war an Häcken gegangen (1:0).
Häcken gewinnt Europa Cup
Stürmerin Felicia Schröder erzielt im schwedischen Finale gegen Hammarby alle Tore für Häcken.
Nicht zu stoppen: Felicia Schröder
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Häcken feierte den ersten schwedischen Europapokal-Sieg seit Umea im Jahr 2004, Stürmerin Schröder erzielte alle Treffer (5., 9., 53.). Für Hammarby mit der deutschen Torhüterin Melina Loeck waren Svea Rehnberg (26.) und Elin Sörum (47.) erfolgreich.
Schröder hatte bereits im Hinspiel getroffen und zuvor beim Halbfinalsieg gegen Eintracht Frankfurt zwei Tore beigesteuert. Die 19-Jährige ist mit insgesamt acht Treffern Toptorschützin des Wettbewerbs.