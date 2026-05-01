Schröder überragend: Häcken gewinnt den Europa Cup

SID 01.05.2026 • 20:08 Uhr Stürmerin Felicia Schröder erzielt im schwedischen Finale gegen Hammarby alle Tore für Häcken.

Dank Felicia Schröder haben die Fußballerinnen von BK Häcken die erste Auflage des Europa Cups gewonnen. Im Rückspiel des schwedischen Finales gegen Hammarby IF setzte sich das Team aus Göteborg mit 3:2 (2:1) durch, bereits das erste Duell war an Häcken gegangen (1:0).

Häcken feierte den ersten schwedischen Europapokal-Sieg seit Umea im Jahr 2004, Stürmerin Schröder erzielte alle Treffer (5., 9., 53.). Für Hammarby mit der deutschen Torhüterin Melina Loeck waren Svea Rehnberg (26.) und Elin Sörum (47.) erfolgreich.