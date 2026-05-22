Nationalspielerin wechselt zu Tottenham

SID 22.05.2026 • 16:22 Uhr Nach West Ham folgt der nächste Klub in London. Nationalspielerin Shekiera Martinez sieht Tottenham als perfekten Schritt für ihre weitere Entwicklung.

Fußball-Nationalspielerin Shekiera Martinez wechselt auf der Insel von West Ham United zu Tottenham Hotspur. Die 24-Jährige unterschrieb einen „langfristigen Vertrag“ beim Tabellenfünften der englischen Women’s Super League, wie die Spurs am Freitag mitteilten.

Dies sei „der perfekte nächste Schritt für meine Karriere, um mich als Spielerin weiterzuentwickeln“, sagte Martinez.

DFB-Debüt im November

Die Angreiferin war 2024 von Eintracht Frankfurt zu West Ham gewechselt, das erste Halbjahr verbrachte sie aber leihweise noch beim SC Freiburg in der Bundesliga. Danach empfahl sich Martinez mit guten Leistungen in England für das deutsche Nationalteam. Im November debütierte sie im DFB-Trikot im Finale der Nations League gegen Spanien.