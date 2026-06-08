Neue Entwicklungen im Fall Laura Freigang

SID 08.06.2026 • 13:31 Uhr Laura Freigang verpasst mehrere Dopingtests. Die Anti-Doping-Kommission prüft nun den Sachverhalt rund um die Nationalspielerin.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird im „Fall Laura Freigang“ aktiv. „Die Anti-Doping-Kommission des DFB prüft den Sachverhalt und die ihr übermittelten Unterlagen und entscheidet anhand der Prüfung über das weitere Verfahren“, teilte der Verband am Montag dem SID mit.

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hatte am Freitag drei „Strikes“ der Nationalspielerin und Kapitänin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt innerhalb von zwölf Monaten bestätigt (SPORT1 berichtete vorab). Die NADA machte den Vorgang mit Blick auf die Meldeversäumnisse im Zusammenhang von Dopingproben während des WM-Qualifikationsspiels gegen Norwegen (2:0) publik, bei dem Freigang nicht zum Kader gehörte.

Freigang droht Sperre von bis zu zwei Jahren

Die NADA sprach von einem „möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen“ und leitete den Fall an den DFB weiter. Dieser sei für das Disziplinarverfahren zuständig. Bei drei „Strikes“ ist als Strafmaß eine Sperre von bis zu zwei Jahren vorgesehen.

Freigang selbst sprach von „Missverständnissen“. „Mir ist an der Stelle wichtig zu betonen: Gegen mich besteht und bestand zu keinem Zeitpunkt ein Dopingverdacht“, schrieb die 28-Jährige am Samstagabend bei Instagram.

Freigang schreibt von „Missverständnissen“

Bei den verpassten Kontrollen habe es sich „nicht um bewusst vermiedene Kontrolltermine“ gehandelt, sondern „um Unstimmigkeiten bzw. Missverständnisse“.

Sie sei sich der Wichtigkeit der Antidopingarbeit „bewusst und unterstütze selbstverständlich alle nötigen Maßnahmen für einen sauberen und fairen Sport“, schrieb Freigang: Sie habe in ihrer Karriere „schon eine Vielzahl an unangekündigten Kontrollen absolviert, alle davon negativ“.