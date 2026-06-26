Künzer vor U19-EM: "Entwicklung stimmt mich positiv"

SID 26.06.2026 • 13:05 Uhr Die deutsche U19-Frauen-Nationalmannschaft will beim Kontinentalturnier in Bosnien und Herzegowina weit kommen. DFB-Sportdirektorin Nia Künzer zeigt sich im Vorfeld zuversichtlich.

Mit einem Duell gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina beginnt für die deutsche U19-Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Samstag die EM-Mission. Mit einem Sieg könnte die Auswahl von Trainerin Melanie Behringer, die in der Gruppe A auch noch auf Polen und Schweden trifft, bereits den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale legen.

„Wenn die Mannschaft ihre Leistungen aus der Qualifikation bestätigt, traue ich ihr zu, eine wichtige Rolle im Turnier zu spielen“, sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer im Vorfeld in einem Interview auf DFB.de.

Acht Teams nehmen an der Endrunde teil

Die Mannschaft hatte sich im April durch Siege über Irland, die Slowakei und Frankreich für die Endrunde, an der insgesamt acht Teams teilnehmen, qualifiziert. In den beiden letzten Vorbereitungsspielen Anfang Juni hatte Deutschland zunächst 0:2 gegen die USA verloren, nur wenige Tage später gegen denselben Gegner aber 1:0 gewonnen.

„Die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten stimmt mich sehr positiv“, sagte Künzer, „viele Spielerinnen haben sich individuell weiterentwickelt, gleichzeitig ist das Team als Einheit gewachsen.“