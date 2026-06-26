Künzer vor U19-EM: "Entwicklung stimmt mich positiv"

Mit einem Duell gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina beginnt für die deutsche U19-Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Samstag die EM-Mission. Mit einem Sieg könnte die Auswahl von Trainerin Melanie Behringer, die in der Gruppe A auch noch auf Polen und Schweden trifft, bereits den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale legen.
Frauen starten ambitioniert in U19-EM
„Wenn die Mannschaft ihre Leistungen aus der Qualifikation bestätigt, traue ich ihr zu, eine wichtige Rolle im Turnier zu spielen“, sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer im Vorfeld in einem Interview auf DFB.de.
Acht Teams nehmen an der Endrunde teil
Die Mannschaft hatte sich im April durch Siege über Irland, die Slowakei und Frankreich für die Endrunde, an der insgesamt acht Teams teilnehmen, qualifiziert. In den beiden letzten Vorbereitungsspielen Anfang Juni hatte Deutschland zunächst 0:2 gegen die USA verloren, nur wenige Tage später gegen denselben Gegner aber 1:0 gewonnen.
„Die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten stimmt mich sehr positiv“, sagte Künzer, „viele Spielerinnen haben sich individuell weiterentwickelt, gleichzeitig ist das Team als Einheit gewachsen.“
Die frühere Nationalspielerin Behringer ist seit Sommer des vergangenen Jahres Trainerin der U19-Auswahl. Das Finale der EM findet am 10. Juli in Sarajevo statt.