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U19-EM: DFB-Juniorinnen mit perfektem Auftakt

EM: Deutsche U19 mit perfektem Auftakt

Das Team von Trainerin Melanie Behringer schlägt Gastgeber Bosnien-Herzegowina in Zenica 5:0.
Felicia Sträßer schnürt Doppelpack
Felicia Sträßer schnürt Doppelpack
© picture-alliance/HMB Media/SID/Yannis Dreimann
SID
Das Team von Trainerin Melanie Behringer schlägt Gastgeber Bosnien-Herzegowina in Zenica 5:0.

Den deutschen U19-Fußballerinnen ist ein Traumstart in die Europameisterschaft gelungen. In Zenica schlug das Team von Trainerin Melanie Behringer Gastgeber Bosnien-Herzegowina 5:0 (1:0) und setzte sich zunächst an die Spitze der Vierergruppe A.

Für den angepeilten Sprung ins Halbfinale des Turniers muss die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Vorrunde mindestens auf Platz zwei kommen.

Paula Rintzner, die früh für Zoe Schick ins Spiel gekommen war, erzielte die Führung (36.) . Nach der Pause sorgte Felicia Sträßer mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse (49./57.), Emma Memminger legte nach (71.), Lany Bäcker setzte den Schlusspunkt (90.+5).

Weiter geht es am Dienstag (20.00 Uhr) im Finalort Sarajevo gegen Polen, danach trifft die deutsche Mannschaft zum Gruppenabschluss erneut in Zenica auf Schweden (Freitag, 17.00 Uhr). Das DFB-Team hatte sich im April durch Siege über Irland, die Slowakei und Frankreich für die Endrunde qualifiziert.

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