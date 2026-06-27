U19-EM: DFB-Juniorinnen mit perfektem Auftakt

SID 27.06.2026 • 19:05 Uhr Das Team von Trainerin Melanie Behringer schlägt Gastgeber Bosnien-Herzegowina in Zenica 5:0.

Den deutschen U19-Fußballerinnen ist ein Traumstart in die Europameisterschaft gelungen. In Zenica schlug das Team von Trainerin Melanie Behringer Gastgeber Bosnien-Herzegowina 5:0 (1:0) und setzte sich zunächst an die Spitze der Vierergruppe A.

Für den angepeilten Sprung ins Halbfinale des Turniers muss die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Vorrunde mindestens auf Platz zwei kommen.

Paula Rintzner, die früh für Zoe Schick ins Spiel gekommen war, erzielte die Führung (36.) . Nach der Pause sorgte Felicia Sträßer mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse (49./57.), Emma Memminger legte nach (71.), Lany Bäcker setzte den Schlusspunkt (90.+5).