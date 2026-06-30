U19-EM: DFB-Juniorinnen mit Remis gegen Polen

Die deutschen U19-Fußballerinnen haben bei der EM in Bosnien-Herzegowina den vorzeiten Einzug ins Halbfinale verpasst. Gegen Polen musste sich die Auswahl von Trainerin Melanie Behringer mit einem 1:1 (0:1) begnügen und kämpft nun am Freitag gegen Tabellenführer Schweden im direkten Duell um den Gruppensieg.

In Sarajevo erzielte Tessa Zimmermann (57.) von Eintracht Frankfurt nach der Pause den Ausgleich, Oliwia Zwiazek (33.) hatte die Polinnen zuvor in Führung gebracht. Nach dem 5:0 zum Auftakt gegen die Gastgeberinnen belegt das DFB-Team nun den zweiten Platz in der Gruppe A vor Polen (1), Schweden ist mit sechs Punkten bereits für das Halbfinale qualifiziert.