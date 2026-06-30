U19-EM: DFB-Juniorinnen mit Remis gegen Polen

Die deutschen U19-Fußballerinnen haben bei der EM in Bosnien-Herzegowina den vorzeiten Einzug ins Halbfinale verpasst. Gegen Polen musste sich die Auswahl von Trainerin Melanie Behringer mit einem 1:1 (0:1) begnügen und kämpft nun am Freitag gegen Tabellenführer Schweden im direkten Duell um den Gruppensieg.
U19-EM: DFB-Juniorinnen mit Remis
Nach Rückstand sichert Tessa Zimmermann der deutschen Auswahl einen Punkt.
Tessa Zimmermann (r.) sichert dem DFB-Team einen Punkt
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In Sarajevo erzielte Tessa Zimmermann (57.) von Eintracht Frankfurt nach der Pause den Ausgleich, Oliwia Zwiazek (33.) hatte die Polinnen zuvor in Führung gebracht. Nach dem 5:0 zum Auftakt gegen die Gastgeberinnen belegt das DFB-Team nun den zweiten Platz in der Gruppe A vor Polen (1), Schweden ist mit sechs Punkten bereits für das Halbfinale qualifiziert.