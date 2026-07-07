U19-EM: DFB-Juniorinnen ziehen ins Finale ein

Die deutschen U19-Fußballerinnen haben sich bei der EM in Bosnien-Herzegowina ins Finale gezittert. Im Halbfinale setzte sich das Team von Trainerin Melanie Behringer erst nach Verlängerung mit 1:0 (0:0, 0:0) gegen Österreich durch. Im Finale wartet der viermalige Titelträger Spanien.
DFB-Juniorinnen ziehen ins Finale ein
Für die U19-Mannschaft der Frauen ist es das dritte Endspiel bei einer Europameisterschaft.
Spielen um den Titel: DFB-Juniorinnen
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Nach einer torlosen ersten Halbzeit in Sarajevo tat sich Deutschland trotz spielerischer Dominanz auch im zweiten Durchgang schwer. Die spät eingewechselte Tessa Zimmermann erlöste ihre Mannschaft schließlich mit einem Kopfballtreffer nach einer Ecke (109.).
Damit zogen die DFB-Juniorinnen zum dritten Mal bei einer U19-EM ins Finale ein. Am Freitag (18.00 Uhr/DFB.TV) gegen Spanien kommt es zur Neuauflage des Endspiels von 2023. Damals hatten die DFB-Juniorinnen um die heutige A-Nationalspielerin Franziska Kett mit 2:3 im Elfmeterschießen verloren. Im Finale 2019 unterlag das deutsche Team Frankreich (1:2).