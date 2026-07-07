U19-EM: DFB-Juniorinnen ziehen ins Finale ein

SID 07.07.2026 • 22:40 Uhr Für die U19-Mannschaft der Frauen ist es das dritte Endspiel bei einer Europameisterschaft.

Die deutschen U19-Fußballerinnen haben sich bei der EM in Bosnien-Herzegowina ins Finale gezittert. Im Halbfinale setzte sich das Team von Trainerin Melanie Behringer erst nach Verlängerung mit 1:0 (0:0, 0:0) gegen Österreich durch. Im Finale wartet der viermalige Titelträger Spanien.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit in Sarajevo tat sich Deutschland trotz spielerischer Dominanz auch im zweiten Durchgang schwer. Die spät eingewechselte Tessa Zimmermann erlöste ihre Mannschaft schließlich mit einem Kopfballtreffer nach einer Ecke (109.).