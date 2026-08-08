Popp peilt Durchmarsch in Bundesliga an

SID 08.08.2026 • 15:43 Uhr Alexandra Popp hat das Ziel des Aufstiegs aus der Regionalliga mit Borussia Dortmund fest im Blick. Doch die Stürmerin denkt sogar noch weiter.

Nach ihrem Wechsel in die Regionalliga geht Alexandra Popp gelassen an die Aufgabe heran, Borussia Dortmund in die 2. Fußball-Bundesliga zu führen. Die frühere Nationalmannschaftskapitänin betonte im Sky-Gespräch den Zusammenhalt im Team und grenzte sich davon ab, als alleinige Führungsspielerin für den schnellstmöglichen Aufstieg verantwortlich zu sein.

„Ich bin nicht die Einzige, die unfassbar viel Erfahrung mitbringt. Wir haben Gott sei Dank noch die eine oder andere Spielerin verpflichtet, die aus der ersten Liga kommt“, sagte die 35-Jährige. Es sei angenehm, „dass es jetzt nicht heißt: Alex Popp muss das alles richten. Wir sind zusammen in einem Boot und können das über mehrere Schultern verteilen.“

Große Stücke hält Popp auf die im Juni verpflichtete Nationaltorhüterin Österreichs, Manuela Zinsberger. „Mit Manu haben wir eine, die aus England kommt, mit unfassbar viel Erfahrung auf dem Buckel.“

Popp denkt an den Durchmarsch in die Bundesliga

Als Zielsetzung gibt Popp neben dem Aufstieg den Sieg im Westfalenpokal und die Teilnahme am DFB-Pokal aus. Die Offensivspielerin denkt weit voraus: Der Optimalfall sei es, anschließend durch die 2. Liga durchzumarschieren und sofort den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen. Ihr „letztes Jahr noch in der Bundesliga“ zu bestreiten, das hält sie für möglich.