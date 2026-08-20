Popp trifft bei BVB-Debüt doppelt

Starzugang Alexandra Popp hat gleich bei ihrem Pflichtspiel-Debüt für Borussia Dortmund einen Doppelpack erzielt. Die neue BVB-Kapitänin traf beim 3:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld zum Saisonstart der drittklassigen Regionalliga zweimal per Kopf.

Popp war vor 4500 Fans im Stadion Rote Erde zunächst in der 38. Minute nach einer Flanke zur Stelle. Die 35-Jährige belohnte damit den BVB, der von Beginn an den Ton angab und sich ein Chancenplus erspielte. Die ehemalige DFB-Spielführerin ließ sich oft ins Mittelfeld fallen, verteilte dort die Bälle – und sorgte kurz vor Schluss (82.) nach einer Ecke für die Entscheidung. Ronja Leubner (89.) setzte den Schlusspunkt.