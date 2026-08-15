Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg heute live im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 15.08.2026 • 16:30 Uhr Im Supercup der Frauen spielen der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg um den ersten Titel der neuen Saison. SPORT1 verrät Ihnen, wie Sie das Duell verfolgen können.

Die neue Saison beginnt mit einem Klassiker. Im Supercup der Frauen treffen am Samstagabend (19.30 Uhr) Double-Gewinner Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg aufeinander. Das Duell findet in Ingolstadt statt.

Im Vorjahr setzte sich der Meister und Pokalsieger im Supercup gegen den VfL durch und feierte einen 4:2-Erfolg. Für Bayern war es der zweite Triumph in Serie seit der Wiedereinführung des Wettbewerbs im Jahr 2024.

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Gewinnen die Bayern den Supercup zum dritten Mal in Folge?

Viel enger könnte die Bilanz kaum sein. 64 Pflichtspiele haben Bayern München und der VfL Wolfsburg bislang gegeneinander bestritten. Die Münchnerinnen gingen dabei 26-mal als Siegerinnen vom Platz, Wolfsburg gewann 25 Duelle. Zum dritten Mal in Folge kommt es zum Prestigeduell um den ersten Titel der Saison.

Die jüngere Vergangenheit spricht allerdings klar für Bayern. Bei der Neuauflage des Wettbewerbs im Jahr 2024 sicherte Klara Bühl den Münchnerinnen mit ihrem frühen Treffer den Premierensieg. Auch ein Jahr später behielt der Serienmeister die Oberhand. Beim 4:2 im Karlsruher Wildpark stellte der FCB die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Erfolg.