Traumdebüt: Baum widmet Siegtor verstorbenem Bruder

SID 07.09.2026 • 09:36 Uhr Juniorennationalspielerin Lisa Baum trifft gleich im ersten Spiel für Arsenal. Im Anschluss gedenkt sie ihrem verstorbenen Bruder.

Juniorennationalspielerin Lisa Baum hat ihr Premierentor nach ihrem Traumdebüt für den FC Arsenal in der englischen Women’s Super League ihrem verstorbenen Bruder gewidmet. „Dieses Tor ist für dich, Dennis“, schrieb die 19-Jährige nach dem 1:0 (1:0) bei Brighton & Hove Albion auf Instagram. „Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Einstand für diesen Klub mit einem Tor gegeben zu haben, die drei Punkte gehören uns“, hieß es da weiter.

Baums Bruder war 2022 im Alter von nur 17 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. „Er war mein Alles. Ihn zu verlieren war das Schlimmste, was mir passiert ist“, sagte die Fußballerin im Januar der Welt und ergänzte: „Geburtstage oder Weihnachten sind schwer für uns. Denn er ist noch sehr präsent bei uns. Ich habe ihn auf dem Handy als Hintergrundbild, damit ich mich jeden Tag an ihn erinnere – manchmal mit einem Lächeln, manchmal mit Trauer.“

Name des Bruders auf Tape und Schuhen

Baum trägt den Namen ihres Bruders während der Spiele auf einem Tape, seine Initialen zieren ihre Schuhe. „So ist er immer bei mir“, sagte sie: „Ich wünschte mir, er wäre da und könnte alles sehen, was ich schaffe.“