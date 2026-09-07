Wechselfehler: Palace-Spiel wird untersucht

Ein Wechselfehler hat die Regelhüter der englischen Women’s Super League auf den Plan gerufen. Beim Duell zwischen Crystal Palace und dem FC Everton am 1. Spieltag am Sonntag (1:0) tauschte die Heimmannschaft vier Spielerinnen zu vier unterschiedlichen Zeitpunkten aus – erlaubt sind allerdings nur drei Wechselfenster.
Kurioser Fauxpas bei Palace-Spiel
Beim Duell mit Everton kommt es zu einer kuriosen Panne. Nun prüft die englische Women's Super League die Geschehnisse.
Palace-Spielern Lexi Lloyd-Smith (l.)
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Nach dem Treffer von Lexi Lloyd-Smith (34.) wurde zunächst Abbie Larkin (62.) und dann Ashleigh Weerden (83.) für die Torschützin eingewechselt. In der Schlussphase brachte Trainerin Jo Potter auch noch Allyson Swaby (90.) und Kirsty Howat (90.+7), um den Sieg über die Zeit zu bringen.
Liga leitet Untersuchung ein
Die Folge: Die Liga teilte mit Verweis auf die nur drei erlaubten Wechselfenster mit, Palace habe die Regeln „gebrochen“. Der Fall werde dementsprechend untersucht. Eine automatische Strafe ist nicht vorgesehen, Regelverstöße können aber an eine unabhängige Untersuchungskommission weitergeleitet werden, die mögliche Sanktionen von einer bloßen Verwarnung bis hin zu einem Punktabzug aussprechen kann.