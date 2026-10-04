Claudia Pina schießt den FC Barcelona mit vier Toren zum 7:0 gegen Real Madrid. Auf der Gegenseite läuft es für eine Deutsche sehr schlecht.

Der FC Barcelona hat den ersten Clásico der Saison in der Liga F in eine Machtdemonstration verwandelt. Das Team von Trainer Pere Romeu schlug Real Madrid im Spotify Camp Nou mit 7:0 und war schon zur Pause durch ein 5:0 klar auf Kurs.

Überragende Spielerin war Claudia Pina: Die Angreiferin traf in der vierten, 28., 32. und 45. Minute viermal. Caroline Graham Hansen erhöhte noch vor dem Seitenwechsel, Ewa Pajor und Sydney Schertenleib machten den Kantersieg nach der Pause perfekt.

Bei Madrid stand die ehemalige deutsche Nationaltorhüterin Merle Frohms im Tor, die 31-Jährige erlebte einen bitteren Abend. Elisa Senß wurde bei Real in der 74. Minute ausgewechselt, Sara Däbritz betrat den Platz in der 65. Minute.

Pina macht Putellas fast vergessen

Real Madrid fand gegen das hohe Tempo und die Präzision der Gastgeberinnen kein Mittel. Bereits der frühe Rückstand nach einem Fehler brachte das Team aus der Hauptstadt aus dem Rhythmus, Barcelona nutzte die Räume anschließend konsequent aus. Pina übernahm im Clásico die Hauptrolle, die in früheren Duellen häufig Alexia Putellas gehört hatte, und entschied die Partie praktisch im Alleingang. Barça ließ Real zeitweise den Ball, setzte aber immer wieder gezielt Nadelstiche und kontrollierte Spiel und Ergebnis souverän.

Die deutliche Niederlage unterstreicht zugleich, wie groß der Abstand zwischen den beiden Klubs in diesem direkten Duell weiterhin ist. Real Madrid blieb in der ersten Halbzeit ohne Antwort auf Barcelonas Offensivwucht und kassierte fünf Gegentreffer. Der FC Barcelona feierte vor großer Kulisse den nächsten klaren Erfolg gegen den Erzrivalen und setzte damit in der sechsten Liga-Runde ein deutliches Zeichen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.