Zum zweiten Mal wird Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger zur Nummer eins der US-Profiliga gekürt.

Trostpflaster nach dem Playoff-Aus: Ann-Katrin Berger kehrt als frischgebackene NWSL-Torhüterin des Jahres zur Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bei den Awards der US-Profiliga wurde die 36-Jährige für ihre starken Leistungen in Diensten von Gotham FC zudem in die erste Elf der Saison gewählt.

Beides gelang ihr bereits 2024 in ihrer ersten NWSL-Spielzeit. In diesem Jahr blieb Berger beim Titelverteidiger in 29 Einsätzen zwölfmal ohne Gegentor. In der regulären Saison trug sie als verlässlicher Rückhalt dazu bei, dass ihr Klub im Schnitt nur 0,77 Gegentreffer pro Spiel kassierte.

In ihrer wohl letzten Saison bei Gotham schlossen Berger und Co. die Hauptrunde als bestes Team ab. Die Mission Titelverteidigung endete aber am vergangenen Sonntag im Halbfinale, das Gotham gegen Kansas City Current mit 1:2 verlor.

Gerüchte um Berger-Rückkehr nach Europa

Medienberichten zufolge wird Berger ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Gleich mehrere Vereine aus Europa sollen demnach an ihr interessiert sein, darunter Englands Meister Manchester City.

Nach einer Verschnaufpause bei den Oktober-Länderspielen ist die Nummer eins beim anstehenden Jahresabschluss der DFB-Frauen wieder an Bord. Als Vorgeschmack auf die WM 2027 in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) testet die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück in Argentinien (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) und in Rio de Janeiro gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD).