Seit 2024 spielte Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger in den USA. Jetzt buhlen wohl mehrere europäische Klubs um die 36-Jährige.

Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger wird ihren US-Verein Gotham FC offenbar verlassen. Der Vertrag der 36-Jährigen beim Meister von 2025 läuft aus, der Klub sei bereits über ihre Entscheidung informiert, wie das Portal The Athletic berichtet.

Wohin es Berger zieht, ist derzeit noch unklar. Gleich mehrere Vereine aus Europa sollen demnach an Berger interessiert sein, darunter Englands Meister Manchester City.

Ann-Katrin Berger steht offenbar vor einem Wechsel Ann-Katrin Berger steht offenbar vor einem Wechsel © IMAGO/Icon Sportswire

Berger holte in den USA den Titel

Im April 2024 war Berger vom FC Chelsea in die US-Profiliga NWSL gewechselt, wo sie mit Gotham im Jahr darauf die Meisterschaft gewann. In dieser Saison schlossen Berger und Co. die Hauptrunde als bestes Team ab. Die Mission Titelverteidigung endete aber am vergangenen Sonntag im Playoff-Halbfinale, das Gotham gegen Kansas City Current mit 1:2 verlor.

Auch Bergers Verlobte Jess Carter, die ebenfalls 2024 von Chelsea gekommen war, steht bei Gotham laut Berichten vor dem Abschied. Die 29 Jahre alte Europameister aus England wird allerdings mit dem NWSL-Team Bay FC in Verbindung gebracht.