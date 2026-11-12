Borussia Dortmund empfängt Schalke 04 in der Frauen-Regionalliga am Sonntag vor einer Rekordkulisse. Alexandra Popp blickt dem Revierderby entgegen.

Rekordkulisse in der Regionalliga: Das Revierderby zwischen den Frauen von Borussia Dortmund und Schalke 04 am Sonntag (15 Uhr) ist ausverkauft.

Mit 17.555 verkauften Karten wird das Spiel im Stadion Rote Erde einen neuen Zuschauerrekord in der Frauen-Regionalliga aufstellen. Erst im Mai hatten Hertha BSC und der 1. FFV Erfurt mit 14.500 Zuschauern im Olympiastadion die bisherige Bestmarke gesetzt.

Alexandra Popp jubelt mit Teamkolleginnen Alexandra Popp jubelt mit Teamkolleginnen © picture-alliance/HMB Media/Madeleine Fantini/SID/Madeleine Fantini

Alexandra Popp will Revierderby „genießen“

Mit zwölf Siegen aus zwölf Spielen und einem Vorsprung von elf Punkten in der Tabelle geht der Spitzenreiter Dortmund als Favorit in das Duell gegen den Tabellenzweiten und Erzrivalen aus Gelsenkirchen. Dortmund-Trainer Markus Högner weiß dennoch um die Qualität der Schalkerinnen, die er als eine „absolute Top-Regionalligamannschaft“ bezeichnete.

Für den Tabellenführer geht es am Sonntag nicht nur um drei Punkte. Vielmehr sei es das Ziel, dieses Jahr den Sprung in die 2. Bundesliga zu schaffen, sagte Högner. Auch dafür hat Dortmund zu Saisonbeginn die dreimalige „Sportlerin des Jahres“ und Ex-Nationalspielerin Alexandra Popp verpflichtet.

Es ist das erste Revierderby, das sie für ihren langjährigen Herzensverein bestreiten wird. „Wenn man so ein Spiel vor der Brust hat, mit so einer Rivalität, dann möchte man das natürlich auch genießen“, sagte Popp.

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