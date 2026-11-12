Nord- und Südkorea werden im Laufe der Qualifikation jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegeneinander bestreiten.

Die Frauen-Nationalmannschaften von Nord- und Südkorea treffen in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles aufeinander. Das ergab die Auslosung des Asiatischen Fußballverbandes (AFC) am Donnerstag in Kuala Lumpur. Die beiden Nachbarstaaten kämpfen in Gruppe B gemeinsam mit China und den Philippinen um einen der insgesamt 16 Startplätze.

Nord- und Südkorea werden im Laufe der Qualifikation jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegeneinander bestreiten. Die Partien versprechen besondere Brisanz, da die beiden Staaten weiterhin offiziell im Kriegszustand sind. Der Koreakrieg von 1950 bis 1953 endete lediglich mit einem Waffenstillstand, ein Friedensvertrag wurde bis heute nicht geschlossen.

Gruppensieger sichern sich Olympia-Ticket

In Gruppe A treffen Australien, Taiwan, Usbekistan und Asienmeister Japan aufeinander, die Spiele werden zwischen dem 19. April und dem 4. Dezember 2027 ausgetragen. Die jeweiligen Gruppensieger sichern sich direkt die Teilnahme, die zweitplatzierten Teams können sich noch über Playoffs qualifizieren.

Zuletzt waren Nord- und Südkorea bei den Asienspielen im September in Japan aufeinandergetroffen. Die umkämpfte Begegnung endete 1:1. Insgesamt pfiff der Schiedsrichter 27 Fouls, das erste bereits nach weniger als 30 Sekunden.

In Europa dient die Nations League 2027 als Qualifikation für die Olympischen Spiele. Deutschland trifft ab Februar auf die Niederlande, Schweden und Schottland, der Gruppensieger fährt nach Los Angeles. 2024 in Paris hatte die DFB-Auswahl Bronze gewonnen, acht Jahre nach dem Gold-Triumph von Rio de Janeiro.