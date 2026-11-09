Borussia Dortmund empfängt Schalke 04 in der Frauen-Regionalliga am Sonntag vor einer Rekordkulisse.

Kapitänin Alexandra Popp fiebert ihrem ersten Revierderby mit Borussia Dortmund entgegen. „Ich freue mich total auf das Spiel, vor allem wenn ich höre, dass 17.000 Zuschauer kommen“, sagte die ehemalige Fußball-Nationalspielerin über die Rekordkulisse beim Heimspiel gegen Schalke 04: „Wir sprechen von Regionalliga, und ich sage es ganz häufig auch zu Freunden: Das ist doch völlig verrückt.“

Am Sonntag (15.00 Uhr/WDR) steigt im Stadion Rote Erde (17.555 Plätze) das noch nicht komplett ausverkaufte Spitzenspiel der Weststaffel, die der BVB dominiert. Auch dank 17 Popp-Treffern führt Dortmund mit 36 Punkten aus zwölf Spielen (59:1 Tore) die Tabelle an, Schalke hat als Zweiter bereits elf Zähler Rückstand.

Auch wenn bei der Aufstiegsmission eine Niederlage zu verkraften wäre – gegen die Rivalinnen aus Gelsenkirchen zählt nur ein Sieg. „Wenn man so ein Spiel vor der Brust hat, mit so einer großen Rivalität, dann möchte man das auch gerne so richtig genießen“, sagte Popp.

Die 35-Jährige, die im Sommer vom VfL Wolfsburg zu ihren Herzensverein in die dritte Liga gewechselt war, wünscht sich, dass das Revierderby in naher Zukunft in der Bundesliga steigt: „Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn das so kommen würde. Ob ich dann noch dran teilnehme? Ja, vielleicht schon“, sagte Popp und fügte lachend an: „Aber nicht als aktive Spielerin.“